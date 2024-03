Le PSG face à l’épineux casse-tête Juan Bernat

Ces dernières saisons, l’axe Benfica-PSG a fonctionné à plein régime. L’été dernier, les Franciliens ont recruté Gonçalo Ramos et ont récupéré gratuitement le jeune Cher Ndour. Avant cela, les champions de France ont envoyé Julian Draxler en prêt l’an dernier. Mais cela n’a pas été une franche réussite. Les dirigeants portugais espéraient que le prêt de Juan Bernat (31 ans) serait plus concluant. En effet, c’est lui qui a été choisi par Benfica pour remplacer Grimaldo parti au Bayer Leverkusen. Son profil et son expérience ont plu.

La suite après cette publicité

En revanche, ils n’ont pas été effrayés par le nombre incroyable de blessures de l’ancien joueur du Bayern Munich. En Bavière, il a été sur le flanc à 11 reprises. Il a raté 257 jours de compétitions (51 rencontres) entre 2014 et 2018. A Paris, le natif de Cullero a aussi pris ses quartiers à l’infirmerie puisqu’il a subi 7 blessures. Au total, il a manqué 441 jours de compétition, dont 347 entre septembre 2020 et août 2021 après une rupture des ligaments croisés. Il a ainsi raté 77 rencontres toutes compétitions confondues.

À lire

PSG : 2 pistes tombent à l’eau pour le futur stade

Un joueur encore blessé

Sachant cela, Benfica a tout de même tenté sa chance et a officialisé son arrivée le 2 septembre dernier. Mais on ne l’a vu en action qu’un mois plus tard (3 octobre) puisqu’il a fait ses grands débuts face à l’Inter en Ligue des champions. Il a joué 79 minutes lors de la défaite 1 à 0. Puis, il a commencé à enchaîner face à Estoril (7 octobre, 15 minutes jouées), Lusitânia (20 octobre, 45 minutes), la Real Sociedad (24 octobre, 32 minutes), Casa Pia (28 octobre, 62 minutes) et Arouca (31 octobre, 14 minutes).

La suite après cette publicité

En concurrence avec David Jurásek, Bernat n’a été titulaire qu’à 3 reprises sur les 6 matches auxquels il a participé (247 minutes jouées au total). De plus, il n’a pas terminé une seule rencontre, lui qui n’a plus joué depuis environ 5 mois. En effet, sa dernière apparition remonte au 31 octobre contre Arouca. Depuis, l’Espagnol a rejoint l’infirmerie. Il y est depuis 148 jours, lui qui a donc raté 30 matches. Un nouvel échec dont l’équipe portugaise se serait bien passée. Questionné hier au sujet du joueur qui a repris l’entraînement, le coach de Benfica, Roger Schmidt, a semblé dépité.

Un avenir incertain

«Je pense que nous tous et lui-même nous attendions à une saison différente. C’est un joueur très expérimenté et malheureusement il est arrivé avec une petite blessure, il allait bien, il a joué quelques matchs, quelques minutes puis il s’est blessé fin octobre, il est absent depuis cinq mois. Il travaille actuellement pour revenir lors des matches. Il est revenu sur le terrain cette semaine pour la première fois depuis octobre. Nous espérons qu’il se portera bien dans un avenir proche et qu’il aura un impact dans les dernières semaines de la saison.» Le club de Lisbonne aura au minimum encore 11 rencontres à jouer. Plus si l’équipe va plus loin notamment en coupe et en Ligue Europa. Ensuite, Juan Bernat ne sera certainement pas conservé par Benfica.

La suite après cette publicité

Il retournera au Paris Saint-Germain où son contrat court jusqu’en juin 2025. Là encore, le club français, qui comptait sur son prêt au Portugal pour qu’il retrouve son meilleur niveau et qu’il attire des prétendants, lui cherchera une porte de sortie, surtout à un an de la fin de son bail. Mais cette saison à Benfica est loin d’être une réussite. Luis Campos et le PSG vont devoir faire des miracles pour s’en débarrasser et empocher un peu d’argent en vendant un élément blessé très souvent (il a été acheté 13 millions d’euros, sa valeur marchande actuelle est estimée à 5 millions d’euros selon transfermarkt). Mais l’été dernier, ils avaient réussi à vendre Julian Draxler, à qui il restait un an de contrat. L’Allemand a rejoint Al-Ahli au Qatar pour 20 millions d’euros. De quoi donner des idées à Paris ?