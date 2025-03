PSG : le message de Booba à Dembélé, Al-Khelaïfi & co

Booba n’est pas un grand fan de Kylian Mbappé. Et il ne se prive pas pour le dire. Il y a quelques mois, il avait expliqué les raisons de son mépris pour le joueur français, qu’il trouve «inintéressant».«Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue et qu’il allait représenter ses racines africaines, camerounaises et algériennes, sur ce joueur qui a grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis. J’avais trop d’attentes. Au final, rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie. C’est pour ça que je ne l’aime pas, tout simplement.»

En revanche, le rappeur apprécie beaucoup plus Ousmane Dembélé. L’artiste a répondu à une story Instagram du joueur dans laquelle il avait utilisé un son de Booba. «Dembouz, fréro ça nous ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous à l’U Arena…Doué et toute l’équipe vous êtes les bienvenus !!! Nasser (Al-Khelaïfi) aussi le big boss. Ne me lâche pas Ousmane, il y a des montres à gagner.» Il reste à savoir si les Parisiens répondront à l’appel du pied du rappeur.