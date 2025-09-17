Ligue des Champions, PSG : la réaction à chaud de Luis Enrique

Luis Enrique a peut-être un bras en écharpe, pour autant il n’a pas perdu la main. L’entraîneur parisien avait un grand sourire quand il s’est présenté face à Canal+ pour évoquer la performance de son équipe ce soir. Heureux, il pouvait l’être car le PSG s’est largement imposé 4-0 contre l’Atalanta dans le cadre de la 1ère journée de championnat de Ligue des Champions.

«L’important, c’est d’avoir vu une équipe et des supporters, d’avoir fait un très bon match pour le début de la compétition. On est content», résume l’Asturien qui a passé la première période en tribune avant de redescendre sur le bord du terrain en seconde période. Ses joueurs ont affiché un visage conquérant, sûrs de leur force, confirmant qu’il faudra compter une fois de plus sur eux cette saison.

«il y avait beaucoup de rythme, trop de rythme»

«Pour moi, il y avait beaucoup de rythme, trop de rythme parce que ça a été difficile de surmonter leur pression mais on s’est créé beaucoup d’occasions, poursuit l’entraîneur espagnol, satisfait de la performance des siens. Je pense qu’on mérite cette victoire, elle fut difficile. On a vu qu’il fallait bien préparer ce match, et faire une bonne performance pour battre l’Atalanta.»

Il poursuit en louant le travail de ses troupes. «Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprise. On cherche seulement à améliorer certaines phases de jeu. On va pouvoir faire beaucoup de choses que nous voulons continuer à faire. Ça nous fait plaisir, et ça fait plaisir à nos supporters. C’est une très bonne soirée» conclut le coach. Il peut être satisfait, son équipe est déjà en tête de la phase de championnat.