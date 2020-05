Olivier Giroud prolonge finalement avec Chelsea

Si la saison 2019-2020 est spéciale avec la pandémie de Covid-19 et la suspension des compétitions depuis plusieurs semaines, elle l'est déjà depuis longtemps pour Olivier Giroud. Le champion du Monde 2018, qui évolue à Chelsea depuis janvier 2018 a perdu gros durant cet exercice 2019-2020 avec le club londonien. Titulaire indiscutable la saison passée, l'avant-centre de 33 ans a perdu sa place.

Frank Lampard préférant notamment Tammy Abraham à la pointe de l'attaque, le natif de Chambéry a été relégué sur le banc et a même été absent de la feuille de match à plusieurs reprises. Le principal concerné n'a disputé que treize rencontres toutes compétitions confondues cette saison, pour trois petits buts. Dans une situation délicate et avec un contrat se terminant en juin, le Français pouvait donc commencer à négocier avec d'autres écuries dès cet hiver.

Mauvaise nouvelle pour l'Inter

Rapidement, une porte de sortie s'est ouverte avec l'intérêt grandissant de l'Inter, en Italie. Olivier Giroud était très proche du club milanais lors du mercato hivernal mais n'a finalement pas bougé, retrouvant d'ailleurs des couleurs ensuite en février. Mais de leur côté, les Nerazzurri ne le lâchaient pas et il y a quelques semaines, la presse italienne expliquait qu'Antonio Conte, le coach de l'Inter, allait récupérer l'ancien Montpelliérain cet été. Mais il n'en sera rien.

More contract news! ✍️ — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) May 20, 2020

Le 24 avril dernier, Sky Italia nous apprenait que Chelsea avait activé une option dans le bail d'Olivier Giroud pour étendre son contrat d'une année, soit jusqu'en 2021. Et ce mercredi, les Blues ont tout simplement officialisé la nouvelle via un communiqué : «Olivier Giroud restera à Chelsea pour la saison 2020/21. Une option de prolongation d'un an du contrat de l'attaquant a été prise le mois dernier, assurant la poursuite de son séjour de deux ans et demi à Stamford Bridge, qui devait se terminer à la fin de la campagne en cours.» Un autre dossier de réglé donc pour Chelsea, après la prolongation de Willy Caballero.