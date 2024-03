Manchester City : Pep Guardiola fait face à deux coups durs avant Arsenal

C’est l’un des chocs qui sera forcément déterminant pour la fin de saison en Premier League. Ce dimanche, Manchester City (3e) reçoit le leader Arsenal pour une rencontre au sommet de l’autre côté de la Manche (17h30). Mais alors que les Gunners sont dans une forme insolente - ils ont remporté tous leurs matches de championnat en 2024 - les Skyblues n’ont pas le droit à l’erreur devant leur public. Pourtant, les Cityzens vont devoir composer sans deux joueurs cadres. En effet, John Stones et Kyle Walker sont d’ores et déjà absents pour le match face au club londonien.

«Blessures. Ederson va beaucoup, beaucoup mieux. Kyle et John sont absents. C’est comme ça», a confirmé laconiquement Pep Guardiola en conférence de presse. Pour rappel, les deux tauliers défensifs de l’Angleterre se sont blessés lors du rassemblement des Three Lions. Alors que Walker est sorti touché aux ischio-jambiers contre le Brésil, Stones a cédé sa place en souffrant de l’adducteur mardi contre la Belgique. Pep Guardiola va devoir se creuser les méninges pour aligner une défense compétitive contre les Gunners alors qu’il a confirmé que la blessure de Walker était plus grave que celle de son coéquipier…