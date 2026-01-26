Menu Rechercher
Naples : Antonio Conte pète un câble après la lourde défaite contre la Juventus

Juventus 3-0 Naples

Ce dimanche soir a été une terrible soirée pour Naples, corrigé 3-0 par la Juventus lors du choc de la 22e journée de Serie A. Les Bianconeri, portés par Jonathan David et Kenan Yildiz, se rapprochent à un point des Azzurri au classement. Antonio Conte n’a pas cherché à nier la supériorité turinoise : « le match était serré jusqu’à 1-0. Après le deuxième but, ils ont trouvé des espaces. Félicitations à eux, mais mes joueurs ont tout donné. » Avant de résumer la situation du club avec une image forte : « nous naviguons en pleine mer, avec de grosses vagues, mais nous ne coulerons pas. »

Mais l’entraîneur napolitain a surtout explosé sur l’arbitrage et l’épisode Bremer-Højlund. Très remonté, Conte a dénoncé un manque d’équité : « nous espérons qu’il y aura toujours de l’honnêteté pour un football propre, sans favoritisme. » Visiblement agacé par la VAR, il a conclu, amer : « avec la vidéo, c’est souvent compliqué… ce n’est tout simplement pas juste. » Malgré la claque, Conte refuse toutefois d’abandonner la lutte : « il reste 16 matchs, on ne peut pas baisser les bras. »

