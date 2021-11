Le Barça considère Ousmane Dembélé meilleur que Kylian Mbappé

Avec l’arrivée de Xavi, le FC Barcelone espère se relancer. Les Blaugranas sont actuellement neuvièmes de Liga et deuxièmes de leur poule en Ligue des Champions avec six points, loin derrière le Bayern Munich qui en compte 12 et juste devant Benfica (4 pts). Pour cela, le Barça veut recruter un ailier lors du mercato hivernal.

Les noms de Raheem Sterling, Dani Olmo ou bien Ferran Torres ont été évoqués, mais c’est peut-être en interne que viendra la solution. En effet, Xavi apprécie énormément Ousmane Dembélé, qu’il considère comme un des tout meilleurs joueurs du monde quand il n’est pas blessé. Au sein du club catalan, on estime même que l’ancien joueur du Stade Rennais est meilleur que Kylian Mbappé, à en croire les informations d’El Partidazo de Cope.