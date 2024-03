LdC : Brest pourrait jouer à Rennes ou à Nantes

Deuxième du classement de Ligue 1 avec neuf points de retard sur le Paris Saint-Germain et six sur le cinquième (Nice), le Stade Brestois est bien placé pour créer la sensation de cette saison 2023/2024, à savoir se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et si la C1 échappe aux Bretons, il y a quand même une forte chance de voir les hommes d’Éric Roy disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Sauf que le stade Francis Le Blé est vétuste. Quelles solutions s’offrent au SB29 ? Maire de la ville bretonne et président de Brest Métropole, François Cuillandre (PS) a fait le point.

«On n’a rien évalué, car on ne connaît pas les exigences de l’UEFA. On avisera. Mais on n’a pas prévu de refaire des tribunes, d’ici le mois d’août… Ce n’est pas possible et, financièrement, inimaginable. Sur un stade qui, à mes yeux, est en fin de vie, on ne va pas effectuer des travaux extrêmement importants parce qu’on doit jouer la Coupe d’Europe. On fera le maximum, dans la limite du raisonnable, pour que les matches aient lieu à Le Blé. (…) Si ce sont des travaux qui dépassent l’entendement, c’est non. L’autre hypothèse est donc d’aller jouer ailleurs, et on ira à Rennes, à Nantes… Cela fait partie des aléas du sport de haut niveau», a-t-il déclaré à L’Équipe.