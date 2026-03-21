EdF : Maghnes Akliouche raconte sa relation avec ses concurrents

Didier Deschamps a fait le choix de la continuité. A trois mois de la Coupe du Monde, le sélectionneur des Bleus a rappelé Maghnes Akliouche en vue des deux rencontres amicales face au Brésil et la Colombie fin mars. Buteur en Ligue des Champions et en Ligue 1 face au PSG ces dernières semaines, le Monégasque a confié comment il vivait l’intense concurrence en sélection, lui qui avait marqué lors de sa dernière sélection face à l’Azerbaïdjan en novembre (1-3).

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«J’étais une nouvelle fois très heureux et très fier pour ma famille et moi ! Maintenant, j’ai envie de rendre ça sur le terrain et de tout donner quand j’en aurai l’occasion. Je vais profiter de cette trêve pour montrer le meilleur de moi-même. La concurrence ? En Équipe de France, il y en a beaucoup, ce n’est pas un secret. Avec les autres joueurs qui évoluent dans la même zone que moi (Rayan Cherki et Michael Olise, ndlr), on s’entend très bien, sur le terrain comme en dehors. On partage la même vision du jeu et du football, ça se ressent», a-t-il confié à deux jours du déplacement de Monaco à Lyon.