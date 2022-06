Newcastle en passe de doubler l'AC Milan et le PSG pour Sven Botman !

La suite après cette publicité

Arrivé à Lille à l'été 2020, Sven Botman se rapproche inexorablement d'un départ lors du mercato estival. Annoncé avec insistance du côté de l'AC Milan, champion d'Italie en titre, ou encore du Paris Saint-Germain, souverain dans l'Hexagone, le défenseur central néerlandais devrait cependant rejoindre le nord de l'Angleterre et Newcastle. Comme indiqué par L'Equipe et The Athletic, ce vendredi soir, ce sont désormais les Toons qui tiennent la corde dans ce dossier brûlant.

Formé à l'Ajax, le natif de Badhoevedorp, grand espoir du football batave, pourrait donc s'engager en faveur des Magpies dans les prochains jours. «On n'est plus très loin», précise, à ce titre, une source interne du club nordiste. Dans cette optique, le quotidien précise que le montant de l'opération devrait avoisiner les 40 millions d'euros. Une somme qui s'explique notamment par la situation contractuelle du défenseur hollandais, lié au LOSC jusqu'en juin 2025.

Sven Botman tout proche de la Premier League !

Auteur de deux saisons très solides sous le maillot des Dogues, le capitaine des Espoirs néerlandais sort malgré tout d'un exercice 2021-2022 plus compliqué et marqué par deux grosses blessures musculaires. Si la première l'avait privé de trois matches de la phase de groupes de la Ligue des champions, la seconde l'avait quant à elle écarté de la mi-mars à la mi-avril. Grand artisan du titre lillois lors de la saison 2020-2021, Botman n'en reste pas moins un élément d'ores et déjà aguerri.

Impérial dans le jeu aérien, intelligent dans son placement et capable de récupérer des situations plus que comprises, le Néerlandais se distingue, week-end après week-end, par sa solidité défensive. En rejoignant Newcastle, onzième de Premier League la saison passée, Botman renforce un peu plus le nouveau riche de la planète football. Propriété du fonds souverain saoudien, les Magpies sont donc en passe de signer un gros coup, eux qui avaient déjà proposé 50 M€ au LOSC lors du dernier mercato hivernal pour recruter le défenseur gaucher.