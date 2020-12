Manchester United entre dans la danse pour David Alaba

Après de longues semaines de négociations, cela ne fait plus aucun doute, David Alaba va, sauf retournement de situation, quitter le Bayern Munich à l’issue de son contrat, en juin 2021. Ne voulant pas se soumettre aux exigences salariales de son défenseur, Karl-Heinz Rummenigge a récemment indiqué que son joueur allait probablement plier bagage et quitter le navire après neuf années passées en Bavière. Et forcément, lorsqu’un joueur de ce standing se trouve sur le marché, les grosses écuries européennes ne manquent pas à l’appel.

La suite après cette publicité

Mais alors que le Real Madrid et le PSG semblaient faire office de favoris pour s’attacher les services du défenseur de 28 ans, ils ne seraient plus seuls sur le coup. En effet, comme le rapporte le quotidien espagnol As, Manchester United aurait rejoint la course après avoir pris un « contact officiel » avec les représentants du joueur et serait ainsi la dernière formation à s’être renseignée sur le natif de Vienne. Quoi qu'il en soit, ses courtisans devront sans aucun doute livrer une rude bataille pour parvenir à s'attacher les services de l'international autrichien aux 73 sélections.