OM : Steve Mandanda titularisé face à Galatasaray ?

Depuis cinq matches, Jorge Sampaoli a fait le choix de titulariser Pau Lopez en lieu et place de Steve Mandanda dans les cages de l’Olympique de Marseille. Si l’Espagnol n’a pas forcément encaissé beaucoup de buts, il n’a pas non plus rassuré, que ce soit par son jeu au pied ou bien ses sorties. Les raisons de ce choix de l’entraîneur argentin, alors que l’international français réalisait un bon début de saison, laissent également songeur.

En conférence de presse ce mercredi, à la veille de la rencontre de Ligue Europa face à Galatasaray, Sampaoli a affirmé ne pas avoir encore pris sa décision concernant le poste de gardien pour ce match et a pour habitude d’annoncer son choix le jour même. D’après RMC, le coach marseillais est partagé entre continuer de tester Lopez, ou bien relancer Mandanda, dont le moral est affecté depuis qu’il est sur le banc. Même si ce dernier venait à être titularisé ce jeudi soir (21h) face aux Turcs, l’Espagnol devrait, pour l’instant, rester le numéro un en championnat.