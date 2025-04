Les supporters du Real Madrid tranchent entre Mbappé, Bellingham et Vinicius

Exercice qui a posé tant de problème au Real Madrid, les penaltys sont pourtant une source de but importante pour tout club, qui plus est à Madrid, qui en provoque le plus en Liga. Le débat autour du tireur est toujours d’actualité, et c’est pourquoi AS.com a lancé une enquête demandant : « Qui devrait être le tireur de penalty du Real Madrid ? » Et le résultat du sondage est que Mbappé l’emporte de très loin : il a recueilli 65% des 13 000 votes accumulés. Et deuxième sur la liste est… Valverde. Malgré son manque d’expérience, les électeurs le voient comme un tireur de penalty potentiel et lui ont accordé 19% des voix. En troisième position se trouve Bellingham, avec 12%, et en quatrième et dernière position se trouve Vinicius, avec seulement 4%.

Un avis qui concorde avec celui de Carlo Ancelotti, qui pencherait lui aussi pour le Français en tant que tireur numéro 1. Ce qui ne veut pas dire qu’il est infaillible ; il en a raté deux de suite cette saison, contre Liverpool et à San Mamés contre l’Athletic. Nommer un tireur de penalty pour la fin de saison est une décision qui semble anodine, mais qui pourrait tout faire basculer au moment crucial pour un Real Madrid lancé dans la course au titre et qui doit réaliser un miracle en Ligue des Champions.