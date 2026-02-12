Le vestiaire du Real Madrid accusé d’harcèlement sur Arda Güler

Recruté par le Real Madrid en 2023 en échange de 26 M€, Arda Güler est censé incarner le renouveau de la Casa Blanca au milieu de terrain. Mais pour le moment, le jeune joueur de 20 ans peine à endosser le rôle de titulaire indiscutable. Cette saison, l’international turc (26 sélections, 6 buts) affiche un bilan loin d’être catastrophique (3 buts, 12 passes décisives), mais la presse espagnole aime pointer du doigt son irrégularité.

Là où certains clubs offrent du temps à un jeune de 20 ans pour s’affirmer, le Real Madrid ne permet pas ce luxe. Fraichement arrivé en Espagne à seulement 18 ans, Franco Mastantuono s’en est rendu compte lorsqu’il a été décrit comme porté disparu quelques semaines après ses débuts chez les Merengues. Sévèrement taclé par la presse locale après son mauvais match à Valence, Arda Güler ne traverse pas sa meilleure période.

Le vestiaire merengue pointé du doigt

Un mal-être qui s’est vu au grand jour quand il a été remplacé à la 78e minute du match de Ligue des Champions contre Benfica (2-4). Au moment de sortir du terrain, le Turc a lâché : « pourquoi c’est toujours moi ? » que les caméras ont parfaitement capté. Mais pour certains, Güler est victime d’un mauvais traitement à Madrid. C’est en tout cas ce que pense Serhat Pekmezci, l’homme qui a fait venir Güler au Fenerbahçe. Dans un entretien accordé à Sports Digitale et relayé par Marca, le Turc est allé jusqu’à accuser la Casa Blanca d’harcèlement.

« Même si le Real Madrid est un mégaclub, Arda Güler est victime de harcèlement moral. Il ne s’est pas plaint auprès de moi, mais je savais que cela arriverait. Je lui ai dit d’être patient. Le harcèlement venait des joueurs. Il y a là-bas un groupe qui n’a pas réussi à accepter Arda. Malheureusement, ce sont des joueurs qui ont un ego très développé. Arda est très patient et conscient, mais même lui a commencé à se rebeller, en pensant : 'pourquoi toujours moi ?' », a-t-il confié en assurant que la toxicité du vestiaire madrilène serait également à l’origine du refus de Jürgen Klopp de venir au Real Madrid. « Klopp a déjà dit que certains joueurs devaient partir pour qu’il puisse arriver. C’est aussi pour cela que Xabi Alonso est parti. » Ambiance…