PSG : Sergio Ramos absent contre le Séville FC

Arrivé en grande pompe au PSG cet été après que son contrat n'ait pas été renouvelé au Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) n'est pas encore apparu sous son nouveau maillot et cela n'arrivera toujours pas contre le Séville FC, 5e et dernier match amical des Parisiens prévu ce mardi.

D'après les informations de L'Equipe, le défenseur espagnol n'est pas prêt et ne fera pas le déplacement à Faro au Portugal, lieu de la rencontre. Il poursuit sa préparation et soigne ses derniers pépins physiques, qui l'ont longtemps handicapé la saison dernière. On apprend également que Ramos est légèrement touché au mollet.