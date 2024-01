Manchester City : la folle semaine de Kevin De Bruyne enflamme tous les Skyblues !

Ce jour était très attendu par les milliers de supporters de Manchester City. Blessé depuis août dernier, lorsqu’il était sorti sur blessure contre Burnley, Kevin De Bruyne avait été contraint de passer sur le billard pour subir une grosse opération afin de soigner son grave problème physique aux ischios. Après de longs mois de rééducation, l’international belge a signé son grand retour avec les Skyblues cette semaine avec une première rencontre dimanche dernier en entrant en jeu dans la victoire de Manchester City contre Huddersfield (5-0), lors du 3ème tour de la FA Cup. En seulement 33 minutes jouées, l’ancien joueur de Wolfsburg s’était d’ores et déjà montré en jambes en délivrant une passe décisive à son compatriote, Jérémy Doku, sur le cinquième et dernier but de son équipe. Voilà qui laissait afficher de belles promesses pour les prochains jours…

La suite après cette publicité

«Oui, il est prêt à revenir. Avec tout ce que j’ai vu hier et aux entraînements, il était bien, dynamique. Bien mieux que les sessions avant le match contre Huddersfield. Certes, il y a parfois du moins bon mais c’est normal après cinq mois sans jouer», avait expliqué l’ancien entraîneur espagnol, Pep Guardiola, lors de sa dernière conférence de presse, avant le choc contre Newcastle. Et c’est justement au cours de cette partie face aux Magpies, ce samedi dans le cadre de la 21ème journée de Premier League, que le talent de Kevin De Bruyne a, une nouvelle fois de plus, éclaboussé toute l’Angleterre. S’il n’a pas été titulaire, son entrée en jeu a encore changé la physionomie du match, offrant même la victoire à son équipe sur le fil dans une rencontre au scénario complètement fou.

À lire

Premier League : avec un immense De Bruyne, Manchester City renverse Newcastle

Décisif en seulement 5 minutes !

Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant que Kevin De Bruyne ne fasse ses preuves. Entré en jeu, à la place de Bernardo Silva à la 69ème minute, le capitaine des Diables Rouges a égalisé pour Manchester City cinq minutes plus tard, en armant une formidable frappe du gauche aux abords de la surface. C’est d’ailleurs la 100e réalisation de l’histoire des Cityzens contre Newcastle en Premier League : «tout cela m’a beaucoup manqué. Mais c’est comme ça, avec cette grosse blessure j’avais besoin de temps. Mais, vous savez, je me suis bien amusé et j’ai travaillé dur pour arriver à ce stade dans cet environnement. Je pense que c’était plus une question de volonté qu’autre chose. Je sais que je ne suis pas encore capable de refaire ça pendant 90 minutes pour le moment, mais je sais que je peux effectuer une période de 20, 25 minutes à plein rythme», a expliqué le Belge après le match. Mais l’impact de De Bruyne ne s’est pas arrêté à ce simple but égalisateur - loin de là.

La suite après cette publicité

En effet, le natif de Tronchiennes a délivré une passe majestueuse au jeune attaquant, Oscar Bobb, dans les derniers instants de la rencontre. Le Norvégien est passé dans le dos de Kieran Trippier pour ensuite ajuster Martin Dúbravka d’un double contact et ainsi glisser le ballon au fond des filets. Une action magnifique permise grâce au talent inné de Kevin De Bruyne qui a offert à son équipe une précieuse victoire (2-3). Les Cityzens reviennent à deux unités du leader Liverpool : «je lui ai dit merci après. Il est le seul au monde à pouvoir faire ça, donc jouer avec lui est génial. Non seulement l’un des meilleurs joueurs de la ligue, mais il est aussi un gars sympa et gentil. Il nous aide tellement», a d’ailleurs précisé le jeune Oscar Bobb, auteur du but de la victoire à la 91ème minute sur une magnifique offrande du Belge de 32 ans. «Kevin de Bruyne est un pur talent. Ce n’est pas une question de tactique, c’est une question de talent», a poursuivi Pep Guardiola. Les supporters de City peuvent souffler, KDB is back !