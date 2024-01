Premier League : avec un immense De Bruyne, Manchester City renverse Newcastle

Sacré champion du monde à Djeddah, Manchester City allait beaucoup mieux avec deux victoires de suite en Premier (contre Everton, 3-1 et contre Sheffield United, 2-0) et une qualification en FA Cup, contre Huddersfield (5-0). Mais en plus d’un De Bruyne tout juste revenu, Pep Guardiola devait se rendre à Newcastle avec un effectif réduit, sans Akanji, Stones et Haaland. Les Magpies espéraient alors en profiter pour mettre fin à une terrible série de quatre défaites en cinq matches de Premier League.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Man City 43 20 25 13 4 3 48 23 10 Newcastle 29 21 9 9 2 10 41 32

Le début de la partie n’a pas manqué de rebondissement, puisqu’en quelques secondes, Longstaff pensait ouvrir le score… mais était finalement en position de hors-jeu. Et sur cette même action, les Skyblues perdaient Ederson sur blessure (6e). Une situation qui a rendu furieux Guardiola, mais malgré cela, ses hommes ont tenu bon et Silva, d’une sublime talonnade, pouvait reprendre un centre de Walker pour aller ouvrir le score (1-0, 26e).

Retour gagnant pour De Bruyne

Mais alors qu’on pensait que les Magpies allaient s’écrouler, une magnifique passe aveugle de Guimaraes trouvait Isak pour l’égalisation dans la foulée (1-1, 35e). Sonnés, les Cityzens ont même été menés au score en quelques secondes après une sublime enroulée de Gordon (2-1, 37e). Manchester City semblait au fond du trou, mais un événement allait tout changer : l’entrée de De Bruyne. Alors que ses coéquipiers étaient dans le dur, le Belge a semblé bonifier tous ses partenaires.

Et évidemment, l’égalisation, d’une belle frappe placée à ras-de-terre, ne pouvait venir que de lui (2-2, 73e). Manchester City s’est ensuite réveillé, mais cela était trop tard et Dubravka a fait preuve de vigilance durant toute la seconde mi-temps (52e, 57e, 83e). Et pour que la soirée soit encore plus belle, De Bruyne lâchait un bijou de passe vers Bobb. L’autre Norvégien de City éliminait magnifiquement Dubravka pour arracher la victoire (90e+3) et revenir à deux points du leader, Liverpool. Une désillusion totale pour les Toons, largués dans le ventre mou du classement.