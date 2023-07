La Juventus veut jouer un sale coup à l’Inter Milan pour Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Revenu d’un prêt à l’Inter Milan du côté de Chelsea, Romelu Lukaku (30 ans) sait que son avenir chez les Blues est incertain. Pourtant Mauricio Pocchetino n’a pas été fermé à la possibilité de collaborer avec le buteur belge : «il doit revenir le 12/13 juillet pour faire partie de l’équipe pour commencer la pré-saison. Avec tous les joueurs qui arrivent, la première chose qu’ils font est de venir dans mon bureau et de me dire bonjour. C’est ce que j’attends s’il est encore un joueur de Chelsea.» Néanmoins, Chelsea ne serait pas fermé en cas d’offre satisfaisante et après avoir repoussé une approche de l’Inter Milan attendrait pas moins de 45M€.

Cette situation pourrait profiter à un rival des Lombards. En effet, le Corriere dello Sport fait état d’un intérêt de la Juventus pour Romelu Lukaku. Massimiliano Allegri, le coach de la Vecchia Signora aurait donné son accord pour un transfert et un émissaire serait déjà en train de préparer une offre. La Juventus entend tenter le tout pour le tout pour aller subtiliser Romelu Lukaku au nez à la barbe de l’Inter Milan.

