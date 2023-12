Mondial des Clubs : jackpot à venir pour le PSG !

Le football évolue avec son temps. L’an prochain, la Ligue des Champions découvrira son tout nouveau format. Plus d’équipes, et plus de matchs, encore. Pareil pour la Coupe du Monde des Clubs qui, en 2025, sera totalement transformée. Lundi, la FIFA a justement apporté quelques détails sur le sort de la compétition, qui n’intéresse pas grand monde aujourd’hui. Juste avant la Coupe du Monde 2026, en Amérique, celle des clubs impliquera notamment 12 équipes européennes, dont le Paris Saint-Germain. Une véritable aubaine pour Paris.

La nouvelle Coupe du Monde des Clubs va permettre aux participants de renflouer les caisses. On s’en doutait légèrement, mais un club comme le PSG par exemple, obtiendra sûrement de nombreuses primes, dont la très probable prime de participation. «On peut également ajouter une potentielle prime de qualification, une participation sur la billetterie et des droits télés qui devraient rapporter au bas mot entre 30 et 50 millions d’euros si ce n’est plus», rajoute Pierre Rondeau, économiste du sport et directeur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès, pour Le Parisien. Le Paris Saint-Germain gagnerait également encore plus de visibilité grâce au nouveau format qui rentrera en vigueur en 2025. Tout le monde est gagnant, sauf peut-être les joueurs, qui verront leur calendrier s’alourdir…