OL : le cas Rayan Cherki cristallise les passions après la défaite face à Clermont

L’Olympique Lyonnais a concédé une nouvelle défaite difficile à avaler contre Clermont ce dimanche soir au Groupama Stadium pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1 (1-2). Un revers d’autant plus douloureux qu’il permet aux Clermontois de repasser devant les Rhodaniens, qui retrouvent, de leur côté, leur place de lanterne rouge du championnat. Après la rencontre, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont semblé particulièrement dépités après ce nouveau résultat qui plonge un peu plus les Gones dans la crise.

Dans la foulée de ce nouvel échec retentissant, un joueur a particulièrement cristallisé les discussions et les passions. Il s’agit bien sûr de Rayan Cherki. Le milieu offensif rhodanien a été sorti par Fabio Grosso à la mi-temps alors que l’OL sortait d’une première période calamiteuse avec un retard de deux buts à rattraper. Un changement qui a d’ailleurs été bénéfique pour les Lyonnais qui en ont profité pour réduire l’écart quelques minutes plus tard sur une frappe de Corentin Tolisso déviée par Florent Ogier même si cela n’a pas suffi pour arracher le point du match nul.

Fabio Grosso attend plus de Rayan Cherki

Fabio Grosso a d’ailleurs lancé un deuxième avertissement à Rayan Cherki, après l’avoir déjà mis de côté pendant la rencontre donc. «Lui, c’est un jeune joueur, je le répète à chaque fois. Il a un talent fou, mais il peut faire encore plus. Je sais qu’il le sait, mais il a des qualités énormes. Mais il faut partir sur les problèmes de la première période, il a des qualités à améliorer, c’est un talent à améliorer. C’est Lyon avant les joueurs», a notamment confié le technicien italien comme pour confirmer son remplacement à la mi-temps. Un constat partagé par le président lyonnais, John Textor.

«Il n’y a pas de joueurs qui peuvent être contents quand ils ne jouent pas 90 minutes. On peut dire ça sur tout le monde. Si vous me donnez un joueur qui est content de sortir, bien sûr qu’il n’est pas content. J’ai du respect pour ce jeune homme, il va réussir à trouver ce que le coach veut de lui et il va y arriver», a de son côté lâché l’homme d’affaires américain. Malgré ses très bonnes prestations avec l’équipe de France Espoirs lors du dernier rassemblement sous la houlette de Thierry Henry, Rayan Cherki sera dorénavant attendu au tournant par tout le staff de l’OL. Une réponse est désormais espérée sur le terrain !