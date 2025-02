Rudi Garcia remet Bruno Irles à sa place

« Rudi Garcia, nouveau sélectionneur de la Belgique. La Belgique, envieuse de nos bons résultats sur la scène internationale, met le maximum de chances de son côté pour réduire l’écart avec la France. Sélectionneur français engagé, il ne manque plus que la naturalisation de joueurs français pour être sur un pied d’égalité. » Voilà le communiqué publié par l’UNECATEF, syndicat des entraîneurs français, le jour de la nomination de Rudi Garcia à la tête de la Belgique. Derrière cette publication, qu’ont dû apprécier nos voisins belges, se cache Bruno Irles, actuel coach des Girondins de Bordeaux.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien entraîneur du LOSC et de l’AS Roma a été interrogé sur ce fameux communiqué. Celui qui a évolué comme milieu offensif durant sa carrière de joueur n’a visiblement pas apprécié le fameux communiqué : « C’est une grossière erreur de communication. Leur président, Bertrand Reuzeau, était effondré de cette pauvreté. C’est un humour complètement inintelligent. C’est inadapté quand on a si peu d’entraîneurs à l’étranger et seulement Patrick Vieira en Italie, et dans le Big 4 ou à la tête de sélection, comme Willy Sagnol qui a réussi de très belles performances à l’Euro avec la Géorgie. » Nommé le 24 janvier dernier, Rudi Garcia passera son premier test avec sa nouvelle équipe le 20 mars prochain contre l’Ukraine, en Ligue des Nations.