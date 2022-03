EdF : Didier Deschamps explique la situation de Steve Mandanda

Dans un entretien pour La Provence, le sélectionneur national, Didier Deschamps est revenu sur la situation d'un des cadres de son mandat sur le banc bleu, le gardien Steve Mandanda. Le portier ne joue pas beaucoup à Marseille et a donc perdu sa place en sélection. Cependant, ce n'est pas forcément définitif pour DD : «je connais bien Steve. Sa situation est compliquée, son temps de jeu est extrêmement réduit. Il a joué quelques matches de coupes d'Europe, et pas tous. Je le considère toujours sélectionnable.»

«Il sait très bien qu'il est plus en fin de carrière. À lui de se maintenir. Tout dépendra des circonstances. L'équipe de France est la conséquence de ce qui se passe en club. Aujourd'hui, malheureusement pour lui, il joue peu. Je connais suffisamment bien son côté compétiteur. Il ne lâche pas. Même s'il sait que les années passent, ça doit être dur pour lui psychologiquement», expliquait Didier Deschamps, qui a sélectionné Alphonse Aroela (seulement 3 matchs de plus que Mandanda cette saison) et Mike Maignan pour épauler Hugo Lloris.