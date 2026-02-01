L’égalisation géniale de Strasbourg face au PSG

Des buts, de l’intensité, des gestes de classe, des actions collectives sublimes. La première période opposant Strasbourg au PSG a tenu toutes ses promesses, ce dimanche soir, en fermeture de la 20e journée de Ligue 1. Si les Parisiens ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Mayulu, les locaux ont su réagir.

Au terme d’un mouvement collectif exceptionnel, Guéla Doué, servi par Chilwell, relançait les siens sous les yeux de son frère Désiré (1-1, 27e). Une action de très grande classe qui permet aux Alsaciens de croire en leur chance au retour des vestiaires…