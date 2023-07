PSG : la mise au point de Xavi sur Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé va signer au PSG. C’est une information que nous vous avons dévoilé en exclusivité plus tôt cette semaine. Le club de la capitale va activer sa clause libératoire de 50 millions d’euros, valable jusqu’à la fin de ce mois de juillet, et il sera la recrue star de l’attaque parisienne. Son avenir n’est d’ailleurs pas lié à celui de Kylian Mbappé. Une information qui a logiquement fait beaucoup de bruit en Catalogne, seulement un an après la prolongation de l’international tricolore, sous contrat jusqu’en 2024.

Et forcément, elle a de quoi inquiéter Xavi. On le sait, si Dembélé est resté à Barcelone et n’a pas filé à Paris l’an dernier, c’est en grande partie grâce à l’entraîneur du FC Barcelone, très fan de l’ailier. Xavi a ainsi fait le forcing auprès de sa direction pour que le joueur formé à Rennes soit conservé. Après la victoire face au Real Madrid dans la nuit de samedi à dimanche, il a logiquement évoqué l’avenir de son joueur.

Xavi est confiant

« Je l’ai dit plusieurs fois, pour moi il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l’ai dit lors de ma présentation et je le dis encore aujourd’hui : il est très important pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance, et il me la rend. On le sent heureux ici, s’il y a vraiment quelque chose il nous le dira, mais en principe il est avec nous et il est heureux », a d’abord lancé l’entraîneur barcelonais, avant d’enchaîner.

« Le marché, on ne peut pas le contrôler. Il y a des clauses, et c’est une décision du joueur. Moi, je le sens content, et c’est lui qui devra décider. Il est très bien adapté ici. Il nous a dit qu’il est content », a conclu l’ancien milieu de terrain du Barça et de la Roja. Le message est passé…