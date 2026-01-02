Villarreal s’offre le gros coup Thiago Fernández

C’est un joli coup réalisé par le board de Villarreal, mais c’est aussi un pari. En effet, le club espagnol a annoncé la signature de Thiago Fernández. Ce dernier arrive libre et s’est engagé pour les cinq prochaines saisons et demie, soit jusqu’en juin 2031 avec le club de George Mikautadze. Un talent pur à relancer Le profil du natif de Buenos Aires a de quoi séduire : milieu offensif délié, doté d’une grosse frappe de balle et d’une vision du jeu au-dessus de la moyenne.

La suite après cette publicité

Révélé à Vélez Sarsfield (48 matchs, 6 buts, 9 passes décisives), il s’était imposé comme l’un des grands espoirs du football argentin en 2023. Néanmoins, le Sous-marin jaune va devoir être patient. Thiago Fernández sort d’une année blanche, marquée par une grave blessure au genou survenue en décembre 2024. Il n’a plus rejoué en compétition officielle depuis. Déjà présent à l’entraînement sous les ordres de Marcelino, le milieu de terrain argentin de 21 ans va devoir retrouver le rythme pour prouver que son talent est intact.