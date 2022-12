Coupe du Monde 2022 : les paires signatures des stars au Qatar

Voici les paires de crampons que portent les stars de la Coupe du Monde 2022, comme Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr et Cristiano Ronaldo.

La Coupe du Monde 2022 bat son plein. Après avoir fait un focus sur les crampons des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour représenter l'équipe de France au Qatar, il est temps de nous concentrer sur les paires des stars présentes au Mondial dans le petit émirat gazier. Au menu : Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Neymar (Brésil), Cristiano Ronaldo (Portugal) et Pedri (Espagne).

La Mercurial Superfly pour Mbappé

Il était attendu et il répond présent, pour le plus grand bonheur de son équipementier Nike. Meilleur buteur de la Coupe du Monde (5 buts), Kylian Mbappé porte l'équipe de France, à tel point que tous les regards sont tournés vers l'attaquant du PSG avant le choc entre les Bleus et l'Angleterre, samedi (20 heures), en quarts de finale.

La célèbre marque à la virgule se frotte les mains, KM7 brillant avec sa paire de Mercurial Superfly, comprise dans le Generation Pack spécial Mondial 2022, chaussée aux pieds. De quoi donner une excellente visibilité à la firme américaine. En espérant que les champions du monde en titre aillent au bout de ce tournoi pour décrocher une troisième étoile du ciel au Qatar.

Une X Speedportal Leyenda spéciale pour Messi

Qui dit occasion spéciale dit paire spéciale. Tel est le raisonnement d'adidas pour son joueur le plus important, un certain Lionel Messi. La marque aux trois bandes, principale rivale de Nike, a confectionné une paire de crampons unique pour son international argentin, qui répond présent dans cette Coupe du Monde (3 buts).

D'ordinaire équipé de la X Speedportal d'adidas, Leo Messi arbore ce même silo au Qatar, mais habillé différemment. L'entreprise allemande a conçu la X Speedportal Leyenda (comprenez légende) spécialement pour la Pulga. La couleur dorée et le nom de ce modèle en disent long sur l'importance que revêt ce Mondial qatari pour le capitaine de l'Albiceleste, qu'on ne devrait plus revoir dans cette compétition à l'avenir. Alors, cette X sera-t-elle celle qui permettra à Messi de faire taire les critiques en conduisant l'Argentine au titre suprême ? L'avenir nous le dira.

La Future World Cup pour Neymar

Au même titre que le peuple brésilien, PUMA a dû avoir très peur quand Neymar Jr, principale égérie de l'équipementier allemand, est sorti sur blessure lors du premier match de la Canarinha face à la Serbie (2-0) avant de se voir diagnostiquer une entorse de la cheville. Heureusement pour le Brésil et PUMA, l'attaquant du PSG a bien récupéré et a bel et bien fait son retour dès les 8es de finale, contre la Corée du Sud (4-1).

Avec sa Future Ultimate 1.4 spécialement lancée pour la "World Cup", Neymar a rappelé qu'il est indispensable à la Seleção. Avec ses crampons rouge et or aux pieds, l'homme fort du Brésil brille de mille feux. Après les récents échecs de sa sélection, il entend bien remettre les Auriverde sur le toit du monde, pour la sixième fois de l'histoire. PUMA n'en demande pas moins.

CR7 a aussi droit à sa Superfly particulière

Autre figure essentielle de Nike, Cristiano Ronaldo, qui dispute probablement lui aussi sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal, a aussi eu droit à une paire de crampons spécialement dédiée au Mondial qatari. L'attaquant désormais libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Manchester United porte, comme Mbappé, l'Air Zoom Mercurial Superfly.

Mais contrairement au Bondynois, CR7 est équipé d'une paire extrêmement travaillée par la marque à la virgule et faite de bleu et de blanc au Qatar. Le tout donnant un aspect royal pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond. Ne serait-ce finalement pas le meilleur des hommages de Nike pour le quintuple Ballon d'Or aux multiples records ?

Pedri performe avec la Copa Sense

Enfin, bien qu'il n'ait pas la même aura que les quatre autres stars citées précédemment, Pedri fait partie des acteurs importants de cette Coupe du Monde 2022. La hype autour du milieu de terrain talentueux du FC Barcelone profite assurément à adidas, son équipementier. L'international espagnol, déjà essentiel à la Roja du haut de ses 20 ans, est équipé de la Copa Sense Al Rihla.

C'est avec ce silo, d'un noir dominant et compris dans le pack spécialement conçu pour la Coupe du Monde, que Pedri évolue sur les pelouses du Qatar.