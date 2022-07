Liverpool : Alisson Becker et Diogo Jota absents pour le Community Shield

Coup dur pour les Reds ! Alors que Liverpool retrouvera Manchester City dans 48 heures, Jürgen Klopp était présent, ce jeudi, en conférence de presse. L'occasion pour le technicien allemand de revenir sur les rumeurs de départ de Roberto Firmino mais surtout d'annoncer le forfait de son gardien, Alisson Becker et celui de Diogo Jota.

La suite après cette publicité

«Bobby (Firmino) est crucial pour nous, il est le cœur et l'âme de cette équipe. Tout a l'air très bien. Il est essentiel pour nous (...). Alisson et Diogo non (ils ne seront pas là). Alisson s'est entraîné aujourd'hui plus que la veille donc il sera certainement disponible pour Fulham, mais pas pour ce week-end. Diogo... cela prendra du temps, malheureusement», a ainsi déclaré l'entraîneur allemand. A noter que pour la première fois depuis dix ans, le match ne se déroulera pas à Wembley, réquisitionné pour l'Euro Féminin, mais au King Power Stadium de Leicester.