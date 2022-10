Le PSG vous fait gagner 970 € !

Après une longue trêve internationale, la Ligue 1 est de retour. Parmi les affiches à ne pas rater, il y a bien évidemment PSG-Nice. Un affrontement entre deux des clubs les plus riches de L1 et aussi entre deux formations qui ont beaucoup recruté cet été. Si du côté de Paris, on navigue en eaux troubles au niveau extrasportif (affaire Galtier, Nasser Al-Khelaïfi, brouille Mbappé-Neymar), sur le terrain, tout va bien avec 10 victoires et un nul toutes compétitions confondues et des buts en pagaille. À Nice, le début de saison particulièrement poussif avec seulement 3 victoires en 12 matches pour la bande à Lucien Favre. L'affrontement promet d'être intéressant, même si le PSG aura sans doute la tête à Lisbonne, où il doit se déplacer mercredi en Ligue des Champions

Le PSG l'emporte 2-1 (cote à 9,70)

Si l'on se réfère à la forme des deux équipes, tout laisse penser que le PSG va largement l'emporter face à Nice, en plus privé de Jean-Clair Todibo. Oui, mais voilà, deux facteurs et non des moindres entrent en jeu ce samedi soir. Le premier est d'ordre physique. De nombreuses stars du PSG ont beaucoup joué avec leur sélection durant la trêve internationale et Christophe Galtier pourrait être tenté de laisser au repos des joueurs qui seront au mieux sur le terrain, mais forcément pas à 100 %. Le second est d'ordre psychologique. À 4 jours d'un rendez-vous capital pour Paris en Ligue des Champions, des joueurs pourraient être tentés de lever le pied ou de ne pas jouer à fond. De quoi ravir Nice qui devrait malgré tout s'incliner devant la toute-puissance offensive du PSG. On imagine bien une victoire sur le fil 2-1 du PSG.

Nicolas Pepé buteur face au PSG (6,60)

L'international ivoirien est revenu en Ligue 1 cet été après un long intermède en Angleterre du côté d'Arsenal. S'il est loin d'avoir retrouvé ses jambes lilloises, Nicolas Pépé n'aura pas besoin de trouver de moyen de se motiver face à un adversaire du calibre du PSG. Il est bon de rappeler que l'ancien joueur du SCO avait marqué à l'aller au Parc des Princes comme au retour à Lille pour sa dernière saison en Ligue 1. Bis repetita samedi soir ? Ici, on pense que oui, d'autant que Pépé est celui qui devrait être désigné par Lucien Favre pour tirer les penaltys.

Moins de 3,5 buts marqués lors de PSG-Nice (cote à 1,83)

Comme évoquée plus haut, cette rencontre entre le PSG et Nice n'est pas idéalement placée pour les deux formations qui vont jouer en Coupe d'Europe en milieu de semaine prochaine et qui vont forcément avoir la tête ailleurs ce samedi soir. Comme lors du match très fermé face à Brest (victoire 1-0 du PSG) placée juste avant Maccabi Haifa-PSG, on pourrait assister à une rencontre plus fermée que prévu et sans une avalanche de but. La cote à 1,83 mérite en tout cas de tenter ce pari osé, mais très plausible.

