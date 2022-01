Coupe de France : l'OGC Nice élimine le PSG aux tirs au but et rejoint l'OM en quarts

Bulka joue un mauvais tour à Paris. Pour cette dernière affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France, l'enjeu était de taille, à savoir qui du Paris Saint-Germain ou de l'OGC Nice allait recevoir l'Olympique de Marseille en quarts, le tirage au sort ayant été effectué en amont de ce choc entre le leader de Ligue 1 et son dauphin. Cette rencontre n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses devant les 5 000 spectateurs du Parc des Princes, dans un match assez engagé (8 cartons jaunes). Le PSG, en 4-3-3, avec une charnière Kehrer-Kimpembe et un trio offensif Messi-Icardi-Draxler, Mbappé ayant débuté sur le banc, a globalement dominé stérilement les débats.

L'OGC Nice, organisé dans son traditionnel 4-4-2 emmené par Gouiri et Dolberg en pointe, est clairement monté sur la capitale avec l'objectif de bien défendre et de surprendre les vice-champions de France en titre en contre. Le bloc bas mis en place par Christophe Galtier a d'ailleurs bien embêté les Franciliens sur le pré du Parc. La preuve, en première période, seul Verratti a provoqué un léger frisson à Bulka après un beau mouvement collectif (22e), alors que Gouiri a lui aussi manqué de précision pour les Aiglons (17e).

Mbappé n'a pas tout changé, Bulka écœure Simons

Les événements se sont un peu plus emballés après la pause, Kluivert ayant rapidement mis Donnarumma à contribution en angle fermé (48e). L'entrée de Mbappé à l'heure de jeu (63e) a surtout dynamisé les hommes de Mauricio Pochettino, plus entreprenants, à l'image d'une situation chaude devant le but niçois avec Kimpembe (71e) puis d'une double occasion pour le natif de Bondy (71e). Ce coup de boost n'a toutefois pas empêché les partenaires d'un Lionel Messi décevant et incapable de faire la différence, avec son maillot floqué exceptionnellement du n°10, de devoir jouer leur qualification lors de la fatidique séance de tirs au but. Et ce malgré une frappe de La Pulga contrée de justesse (90e+1) et une tentative ratée de KM7 juste derrière (90e+2).

Face la tribune Boulogne tristement dénuée de supporters, c'est donc les Aiglons qui ont tiré leur épingle du jeu. Bulka, prêté par le PSG à l'OGCN, a stoppé le tir de Paredes avant que Donnarumma n'aille chercher le penalty de Delort. Mais le Polonais a fini par repousser l'ultime tentative du jeune Xavi Simons, rentré en cours de jeu, pour envoyer les Aiglons en quarts de finale. Le remake de l'affiche entre Nice et Marseille est déjà attendu de pied ferme, alors que l'aventure prend prématurément fin pour le double tenant du titre.