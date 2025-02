L’OL refuse une offre du Borussia Dortmund pour Rayan Cherki !

Battu hier par l’Olympique de Marseille (3-2) lors de l’Olympico, l’Olympique Lyonnais fait grise mine. Septième de Ligue 1 et dans une mauvaise spirale, le club rhodanien doit se refaire la cerise au plus vite. Perturbé par le mercato hivernal avec de nombreux départs puisque Maxence Caqueret, Gift Orban, Jeffinho, Anthony Lopes, Saïd Benrahma, Adryelson, Justin Bengui et Mahamadou Diawara ont quitté le club cet hiver, l’OL doit désormais composer avec la volonté de Dortmund de recruter Rayan Cherki.

La suite après cette publicité

Le club rhodanien qui est interdit de recruter cet hiver et qui dispose désormais d’un effectif plus réduit a vu la formation allemande revenir à la charge sur les derniers jours. Un pressing intense dont la direction lyonnaise tente de s’en dépêtrer. Voulant conserver son joyau sous contrat jusqu’en juin 2026, l’Olympique Lyonnais ne compte pas céder de terrain. Sur les dernières heures, le Borussia Dortmund est pourtant revenu à la charge pour le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

L’OL a refusé l’offre des Allemands

Le joueur de 21 ans qui réalise une saison solide avec 5 buts et 9 passes décisives en 26 matches semble enfin passer un cap dans sa carrière. Une évolution positive plaît beaucoup au club de la Ruhr qui s’active pour le recruter en cette fin de mercato hivernal afin d’apporter plus de créativité à son équipe. Comme le souligne RMC Sport, les Marsupiaux ont formulé une offre pour le joueur de 22,5 millions d’euros pour le faire venir.

La suite après cette publicité

Une sacrée offre pour l’Olympique Lyonnais qui a pourtant refusé cette proposition. Le président du club John Textor s’y est notamment opposé. Reste désormais à savoir si le Borussia Dortmund va en rester là ou continuera d’insister jusqu’à la fermeture du mercato hivernal pour Rayan Cherki.