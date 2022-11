JT Foot Mercato : grand coup de balai à Chelsea !

La suite après cette publicité

Grand ménage à Chelsea

Du mouvement s'annonce cet hiver à Chelsea et ça commence à sentir mauvais pour Edouard Mendy. Avec l'arrivée de Graham Potter, le portier sénégalais a vu son poste de numéro 1 être remis en question. Selon le Daily Mail, son coach a même des doutes et envisagerait de conforter le concurrent espagnol Kepa au poste de titulaire. Un sacré retournement de situation qui pourrait pousser le gardien de 30 ans à réfléchir à un départ. D'autant que selon plusieurs médias britanniques, les précédentes discussions pour une prolongation de son contrat qui expire en 2025 ont échoué. D'ailleurs son coéquipier Jorginho pourrait suivre le même chemin, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. L'Italien se sait en position de force et demande un salaire net de 13,6M d'euros pour poursuivre l'aventure à Londres selon Sport. Pour rappel, le joueur de 31 ans, qui est courtisé par Barcelone et Milan touche environ 6,4M€ actuellement. Chelsea serait prêt à grimper entre 7 et 8M€ par saison. Enfin vient l'épineux dossier Hakim Ziyech qui ne s'est jamais imposé depuis son arrivée. Un départ semble inéluctable pour le Marocain. Selon les informations de Calciomercato, un échange Hakim Ziyech-Adrien Rabiot serait à l'étude. La Juventus serait prête à sacrifier le Français. A noter que d'après La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait aussi dans le coup.

Les retrouvailles glaciales entre Ronaldo et Fernandes

Les caméramans de la sélection portugaise ont capté une séquence qui a fait énormément de bruit, les retrouvailles glaciales entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Une polémique qui a fait le tour du monde, à tel point que João Mário, l'un des cadres de la Seleção, a dû intervenir pour faire dégonfler la polémique via une vidéo diffusée par la Fédération portugaise de football. «C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l’un des derniers à arriver au stage et Cristiano lui a demandé s’il était venu en bateau. Je peux comprendre que les images peuvent être sujettes à interprétation mais c’est ce qui s’est passé. C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu’ils ont une très bonne relation parce qu’ils jouent ensemble, et parce je les ai déjà vu et je l’ai constaté encore durant toute la journée d’hier. Vous avez vu un petit extrait de ce qui s’est passé mais il n’y a aucun problème entre eux», a-t-il expliqué pour calmer la situation.

Les favoris d'Haaland pour la Coupe du monde

Parmi les grands absents de la Coupe du monde, il y aura le cyborg Erling Haaland qui n'a malheureusement pas réussi à qualifier la Norvège. L'attaquant de Manchester City observera évidemment de près la compétition et a d'ailleurs été interrogé sur ses favoris. Pour le joueur de 22 ans, impossible de ressortir une nation favorite. «Je pense que les favoris devraient être le Brésil, l’Argentine, la France et peut-être l’Angleterre. Je ne peux pas en choisir un seul, car il y a tellement de bonnes équipes, alors oui, ces quatre-là», a-t-il déclaré. Réponse le 18 décembre prochain.