Le Barça suit avec attention Oscar Gloukh

Réputé pour son flair en matière de talents, le FC Barcelone pourrait vite se montrer actif sur le marché des transferts. En effet, le média israélien One rapporte ce jeudi que les Catalans suivraient avec attention le jeune Oscar Gloukh. Milieu offensif de 19 ans, Gloukh avait déjà tapé dans l’œil des dirigeants monégasques l’hiver dernier.

Jordi Cruyff, conseiller technique du Barça et qui avait notamment entraîné le Maccabi Tel Aviv entre 2017 et 2018, aurait reçu plusieurs rapports positifs du jeune israélien. Gloukh, auteur de 4 buts et 6 passes décisives cette saison en championnat, s’était notamment montré brillant lors du dernier Euro U19 au cours duquel il avait mené son équipe jusqu’en finale.

