L’Inter Milan veut blinder Simone Inzaghi

Prolongé en tant que coach de l’Inter Milan en janvier dernier, Simone Inzaghi (49 ans) a répondu aux attentes de ses dirigeants pour le moment et se retrouve en lice pour un incroyable triplé. En tête de Serie A avec trois points d’avance sur le Napoli, le club lombard est demi-finaliste en Coupe d’Italie et quart de finaliste en Ligue des Champions.

Des performances de taille même s’il faudra conclure l’exercice avec le plus de trophées possibles. Quoi qu’il en soit, les dirigeants milanais veulent le prolonger alors que son bail termine en juin 2026 à en croire la Gazzetta dello Sport. Ainsi, l’Inter Milan pourrait lui offrir une année de contrat supplémentaire avec une option d’un an. L’Inter Milan est confiant et propose un ajustement salarial conséquent pour son architecte.