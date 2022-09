Mercato : N'Golo Kanté part au bras de fer avec Chelsea

La suite après cette publicité

Chelsea est en chantier. Arrivé il y a quelques mois à la tête du club, le consortium mené par Todd Boehly a vécu un mercato mouvementé et un début de saison loin des attentes au niveau des résultats. Les nouveaux propriétaires ont ainsi limogé Thomas Tuchel la semaine dernière avant de nommer Graham Potter. En parallèle, ils doivent également avancer sur l'épineux dossier des prolongations de contrat. En haut de cette pile, on retrouve d'ailleurs le dossier N'Golo Kanté.

Libre en juin 2023, l'international tricolore arrive à un tournant de son aventure. Recruté en 2016, l'ancien milieu de Leicester City a tout de suite conquis les Londoniens. Malgré plusieurs changements d'entraîneurs, Kanté a toujours été une pièce essentielle dans l'entrejeu des Blues. Mais depuis quelques mois maintenant, le Français enchaîne les pépins physiques. En fin de saison dernière, Tuchel avait d'ailleurs indiqué qu'il souhaitait que son joueur soit débarrassé de ses soucis cette année.

Chelsea lui a fait une offre verbale

Mais il a débuté l'exercice 2022-23 avec une nouvelle blessure. Touché face à Tottenham le 14 août dernier (2-2), il a été victime d'une lésion à l'ischio de la cuisse droite. Chelsea a indiqué qu'il serait absent un mois. Un retour à l'infirmerie qui n'a pas échappé à la direction anglaise, qui réfléchit depuis quelques mois au sujet de l'avenir du Frenchy. Le 30 août, le Times a d'ailleurs indiqué que les Londoniens hésitaient à le faire prolonger en raison de ses nombreuses blessures.

Le média britannique avait d'ailleurs précisé que le PSG se tenait prêt à passer à l'action dans les prochaines semaines pour le récupérer libre. Deux semaines plus tard, The Athletic fait de nouvelles révélations sur le cas Kanté. Ainsi, on apprend que l'ancienne direction a discuté prolongation avec le joueur depuis 2021 et qu'elle proposait un nouveau bail de 3 ans avec une option pour une année supplémentaire. Mais tout s'est arrêté lors des sanctions infligées à Chelsea.

Le Français refuse de prolonger pour le moment

Le média anglais ajoute que les discussions ont repris au mois d'août avec les nouveaux dirigeants. Ils ont fait une offre verbale pour le prolonger deux ans avec une option pour une année en plus. Mais N'Golo Kanté a rejeté cette proposition, lui qui souhaite avoir un contrat plus long. Recruté cet été, Kalidou Koulibaly, qui a le même âge que Kanté (31 ans), a, lui, obtenu un bail de quatre ans par exemple. Le milieu exige donc un contrat longue durée, lui qui est en position de force.

Mais les pensionnaires de Stamford Bridge hésitent. The Athletic ajoute, en effet, que Thomas Tuchel avait indiqué à la direction que le taux de blessures du joueur était important et qu'il fallait prendre cela en compte au moment des négociations. Le média anglais explique cependant que Kanté est souvent brillant lorsqu'il joue et qu'il se sent bien à Londres. Malgré tout, un départ n'est pas impossible. Deux cadors anglais, un club en Espagne, un autre en Allemagne et un en France (le PSG) se tiennent déjà prêts à bondir et réaliser le gros coup N'Golo Kanté.