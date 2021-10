Levante limoge son entraîneur Paco Lopez

Levante a officialisé dans la nuit de dimanche à lundi le limogeage de son entraîneur espagnol Paco Lopez et devient le premier entraîneur du championnat espagnol à quitter son poste cette saison. Le club valencian pointe à la 18ème place après 4 petits points glanés en 8 journées et zéro victoire au compteur. La défaite sur la pelouse de Majorque (1-0) samedi dernier a dû précipiter le départ du technicien de 54 ans.

« Le conseil d'administration de Levante UD et la direction sportive, après la réunion tenue cet après-midi, ont convenu que Paco López ne continuera pas comme entraîneur de la première équipe de Levante. [...] L'UD remercie Paco López et son staff technique pour leur énorme implication, leur engagement, leur travail, leur dévouement, leur affection et leur proximité avec tous les organes du club, et leur souhaite bonne continuation, tant sur le plan personnel que professionnel », peut-on lire dans le communiqué.