Marcelino ne voulait pas quitter l’OM…

Cette saison, Marcelino se souviendra pendant un bon bout de temps de l’Olympique de Marseille. Parti précipitamment du club phocéen en septembre dernier, soit deux mois à peine après son arrivée en France, l’Espagnol a retrouvé l’OM en huitième de finale de Ligue Europa. Des retrouvailles qui ont failli déboucher sur une remontada de Villarreal, mais qui ont surtout été l’occasion pour lui de revenir sur son départ soudain du club. Un sujet à nouveau évoqué hier soir durant un entretien de Marcelino par la chaîne Movistar+. Parti sans regret, le coach du sous-marin jaune affirme cette fois qu’il n’avait pas prévu au départ de quitter le navire après la réunion houleuse entre certains supporters et la direction.

La suite après cette publicité

« Il y a eu des menaces sur les dirigeants marseillais dans le bureau même du président. Ils me l’ont dit le soir, nous avons laissé passer la journée et le lendemain nous avons discuté tous ensemble. Au cours de cette conversation, certains ont décidé de partir, mais je n’en faisais pas partie. Certains ont décidé de partir, et il ne restait plus que moi. » C’est cette situation qui aurait donc forcé l’Espagnol à revoir sa position. « Si vous décidez d’aller dans un sens et que d’autres se mettent en retrait pour partir alors qu’ils ont parié sur moi, alors qu’est-ce que je fais ici ? ». Selon Marcelino, c’est donc le futur incertain des hommes qui l’ont fait venir qui a conduit à son départ.

À lire

Rennes - OM : Jonathan Clauss envoie un message fort au groupe

Marcelino se souviendra de Marseille

Une version qu’il a maintenue durant tout l’entretien. « Les conversations se sont poursuivies jusqu’à ce que nous arrivions à la conclusion que la meilleure chose à faire était de clore notre chapitre là-bas. On disait que j’étais l’entraîneur en raison de mon amitié avec Pablo Longoria, donc s’il partait ou qu’il était mis de côté, lui et tous les gens qui avaient parié sur moi, cela n’avait pas de sens que je sois là. Dans ce contexte, nous avons décidé que je devais me retirer. » Pour rappel, Javier Ribalta, David Friio et Pedro Iriondo ont quitté l’OM depuis cette réunion explosive. Pas Longoria. En tout cas, malgré cette expérience courte, intense et agitée, cela n’a pas refroidi Marcelino dans l’optique d’entraîner à nouveau une équipe étrangère… même si l’expérience marseillaise l’a visiblement marqué.

La suite après cette publicité

« Je ne l’exclus pas du tout. Mon expérience à Marseille a été si courte que je ne pourrais pas vous dire si c’était compliqué. Parce que c’est vraiment un club difficile dans un contexte auquel, du moins en Espagne, nous ne sommes pas habitués, mais dans lequel je n’ai pas perçu beaucoup de difficultés. Mon travail a été le même que dans n’importe quel autre club. Je n’ai pas à me plaindre de la prédisposition et de l’attitude des joueurs. Il y a eu un problème, un problème de présaison qui vous surprend. Ce fut quand nous avons eu une conversation sur le terrain avec tous les groupes ultra, ce qui était apparemment courant là-bas, et ensuite il y a eu ce qui s’est passé avec les dirigeants. »