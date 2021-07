Balerdi heureux de prolonger son aventure à l'OM

L'Olympique de Marseille a officialisé hier l'accord trouvé pour la signature définitive du défenseur argentin de Leonardo Balerdi pour 8M€. Le néo-Phocéen a fait part de sa joie de continuer son aventure marseillaise pour les cinq prochaines années. Une nouvelle saison sous son entraîneur et compatriote Jorge Sampaoli, qui lui a permis d'enchaîner les titularisations sous le maillot olympien.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux et fier de pouvoir continuer mon histoire avec ce prestigieux et grand club. Prêt à affronter tout ce qui vient de la meilleure des manières et à laisser le club bien représenté», a-t-il publié sur son compte Twitter ce dimanche.