Liverpool : Jürgen Klopp prêt à vendre Shaqiri et Origi pour recruter en défense ?

Devant faire face à une pluie de blessés au sein de son effectif, Jürgen Klopp alignait ce mercredi face à l’Atalanta une composition d’équipe pour le moins remaniée (défaite 0-2). Malgré les arrivées de Rhys Williams, Neco Williams, et Kostas Tsmikias, tous appelés en renfort au sein du groupe pro, le coach des Reds ne serait pas satisfait du nombre de joueurs défensifs mis à sa disposition.

Par conséquent, le quotidien britannique Express nous apprend ce vendredi que le coach du club champion d’Angleterre en titre souhaiterait se séparer de Shaqiri (29 ans) et Origi (25 ans) et espérerait récupérer près de 34 M€. Une somme conséquente pour le technicien allemand qui pourrait dès lors recruter un, peut-être même deux défenseurs, et redonner des couleurs à une équipe qui en manque cruellement depuis les blessures de Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, et consorts.