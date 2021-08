Europa Conference League : comment ça marche ?

Depuis 2018, la scène européenne du football compte à nouveau trois compétitions continentales. Après la disparition de la Coupe des Coupes (C2), la Ligue des Champions et l’Europa League ont une nouvelle petite soeur : l’Europa Conference League. Officiellement annoncée il y a trois ans, cette nouvelle compétition a fait ses grands débuts cet été et ce vendredi se tiendra le tirage au sort de la phase de poules avec un club français concerné : le Stade Rennais.

Pour les retardataires, FM vous propose de vous présenter à nouveau le dernier né de l’UEFA créé spécialement pour permettre aux clubs de championnats mineurs d’avoir la chance de goûter aux joutes européennes. En effet, les cinq meilleurs championnats au classement UEFA n’ont droit qu’à une place (directement qualificative pour les barrages). Les Ligues classées du rang 6 à 15 et de 51 à 55 ont deux tickets chacune, tandis que celles classées du rang 16 à 50 en ont trois. Enfin le Liechtenstein a un billet.

184 équipes engagées

Il faut ensuite ajouter les 46 clubs engagés dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de l’Europa League et qui ont donc échoué avant d’être reversés dans cette compétition. Au total, ce sont donc pas moins de 184 équipes provenant des 55 associations membres de l’UEFA qui sont concernées au coup d’envoi de l’épreuve à la mi-juin, date du tirage au sort du premier tour de qualification. Après avoir gagné le droit de participer à la compétition, les équipes qualifiées passent par des voies, comme en Ligue des Champions : la voie des champions et la voie principale.

S’en suivent trois tours de qualification (du 8 juillet au 12 août) avant les barrages (les 19 et 26 août), dont les matches retour se sont disputés hier, et la phase de groupes. Celle-ci se déroulera comme suit du 16 septembre au 9 décembre, tous les jeudis. Huit poules de quatre équipes seront tirées au sort ce vendredi. Parmi ces 32 formations, 17 seront issues de la voie principale, 5 viendront de la voie des champions et 10 autres, qui seront les équipes ayant été éliminées lors des barrages de l’Europa League.

La suite ? Les huit premiers de poules sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Pour connaître l’identité des huit autres participants, il faudra attendre le résultat des matches de playoffs opposant les huit deuxièmes de poules d’Europa Conference League aux huit troisièmes de poules d’Europa League (matches en aller-retour prévus les 17 et 24 février). Les huitièmes de finale se tiendront ensuite les 10 et 17 mars, les quarts de finale les 7 et 14 avril et les demi-finales auront lieu le 28 avril et le 5 mai. Enfin, la grande finale sera organisée le mercredi 25 mai au National Arena de Tirana, en Albanie. L’équipe qui soulèvera le trophée sera qualifiée pour la phase de poules de l’Europa League, sauf si, elle s’est qualifiée pour la Ligue des Champions via son championnat.