Le Paris Saint-Germain enrôle Hugo Ekitike !

Tout s'accélère au Paris Saint-Germain ! Après une profonde refonte de l'organigramme, la formation parisienne, désormais emmenée par le duo Luis Campos - Christophe Galtier, semble bien déterminée à enflammer le mercato estival. Vitinha arrivé en provenance du FC Porto, c'est maintenant au tour de l'ancien buteur du Stade de Reims, Hugo Ekitike, de rejoindre la capitale française. Le jeune attaquant de 20 ans arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat chez le champion de France en titre.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison», précise en ce sens le communiqué du club parisien, qui pourra compter sur les services de l'ancien Rémois lors de sa préparation estivale au Japon.

Hugo Ekitike est la deuxième recrue estivale du PSG !

Également intéressé par les profils de Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, le board parisien a donc décidé de passer la vitesse supérieure pour le jeune international Espoirs. Après avoir rencontré l'entourage du joueur et le club champenois, les Parisiens avaient, comme nous vous le révélions, proposé une première offre orale à hauteur de 27M€, accompagnée de bonus. Ces dernières heures, le dossier s'est finalement accéléré et l'enfant de Reims avait quitté le stage de préparation de son désormais ancien club, pour passer sa visite médicale.

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 25 matches de Ligue 1, Hugo Ekitike est actuellement considéré comme l'une des grandes promesses du football français. Aux côtés de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, l'attaquant tricolore - qui nous avait d'ailleurs confié son admiration pour le Bondynois - sera donc mis dans les meilleures conditions pour continuer d'élever son niveau de jeu. Pur produit du centre de formation du Stade de Reims, l’attaquant longiligne à la technique déconcertante va, par ailleurs, apporter un nouveau profil au PSG de Christophe Galtier.