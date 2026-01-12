L’AS Monaco discute avec Leicester pour Wout Faes !

Les temps sont durs à Monaco. Si le club monégasque est parvenu à se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe de France en battant Orléans (1-3), il semble néanmoins largué en championnat, avec une décevante 9e place. Battu par l’OL à domicile (1-3, le 3 janvier), les Asémistes ont également perdu Lukas Hradecký, Christian Mawissa et Mohamed Salisu sur blessure.

Le diagnostic s’est avéré être terrible pour l’international ghanéen, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et incertain pour la seconde partie de saison. « À la toute fin du match contre l’Olympique Lyonnais, notre défenseur central Mohammed Salisu a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Le Club accompagnera Mohammed tout au long de son rétablissement et lui apporte tout son soutien », avait communiqué l’ASM.

Faes partant pour revenir en Ligue 1

Une mauvaise nouvelle donc pour l’ASM, qui s’active en coulisses pour se renforcer. Le directeur général du club monégasque, Thiago Scuro, a déjà activé plusieurs pistes sur ces derniers jours. Mais une d’entre elles se dégage tout particulièrement. Selon nos informations, Monaco discute avec Leicester pour boucler l’arrivée de Wout Faes.

Le défenseur central de 27 ans est bien connu en Ligue 1, puisqu’il a porté pendant deux ans les couleurs du Stade de Reims (2020-2022), avant d’être transféré définitivement en Angleterre contre 22 millions d’euros. Des discussions entre les trois parties sont actuellement en cours pour boucler le transfert de l’international belge (28 sélections), titulaire régulier sous Rudi Garcia, et qui a disputé 854 minutes en Championship avec Leicester cette saison.