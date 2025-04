Le derby entre l’ASSE et l’OL fait polémique dans la presse, Mikel Arteta sort du silence sur la blessure de Bukayo Saka

Le derby fait jaser dans la presse

Pas de jour férié pour la Ligue 1 qui nous a offert un derby souvent agréable, parfois regrettable. «Complètement derby» titre L’Equipe et c’est le cas de le dire. Le premier à Geoffroy Guichard depuis trois saisons, une fête, mais une fête encore gâchée par des incidents. La rencontre a été arrêtée pendant 45 minutes suite à un projectile jeté sur l’arbitre assistant. D’ailleurs, selon RMC Sport un homme a été placé en garde à vue à la sortie du stade, une réaction rapide qui pourrait permettre à l’ASSE de limiter la casse au niveau des sanctions. Le club stéphanois risque au pire un retrait de points. Sur le terrain aussi, il y a eu des gestes très limites, notamment le tacle de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso. François Letexier a d’abord mis le rouge, avant de revenir sur sa décision, sauf que Tolisso lui est sorti sur civière. John Textor le président de l’OL était au stade et a réagi au micro de DAZN à l’arbitrage de François Letexier. Il a estimé que l’OL n’était pas arbitré comme les autres équipes.

Plus de peur que de mal pour Bukayo Saka

Arsenal va mieux et a écrasé Ipswich Town grâce à un très bon Bukayo Saka mais l’ailier anglais a surtout subi un très gros coup qui a provoqué un rouge. Mikel Arteta l’a sorti avant l’heure de jeu, mais il a rassuré tout le monde en conférence de presse, Saka va bien et sera disponible contre le PSG en demi-finale de Ligue des Champions, c’était plus de la prévention qu’autre chose. Le numéro 7 des Gunners est en forme comme le titre L’Equipe, ce qui annonce un beau duel face à Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais avait été excellent face à Mohamed Salah, cette fois-ci, il va se retrouver face à un autre cador à son poste.

La presse anglaise humilie Manchester United

La presse anglaise se moque encore une fois de Manchester United qui a au moins assuré son maintien titre le Daily Mail. Les Red Devils n’auront pas surfé pendant longtemps sur la vague de l’exploit contre l’OL en Ligue Europa. Après Lyon, les agneaux de Manchester se font manger par les Wolves, à savoir les Loups de Wolverhampton ironise le journal anglais. Un coup-franc somptueux de Pablo Sarabia a suffi pour faire tomber Manchester United qui, de sa pénible 14ᵉ place, est officiellement maintenu en Premier League. Plus que jamais pour les Red Devils, l’objectif est d’aller gagner la C3 et d’essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions.