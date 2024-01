Serie A : le Genoa s’impose dans la difficulté contre la Salernitana

Après deux rencontres perdues sur le fil contre Naples (2-1) et la Juventus (1-2), la Salernitana accueillait un adversaire plus à sa portée en la personne du Genoa. Le début de match démarrait tambour battant pour les derniers du championnat grâce à un but d’Augustin Martegani (2e). L’Argentin servi par l’ancien lillois Domagoj Bradaric concluait une belle action collective. Mais la joie était de courte de durée à Salerne qui voyait revenir son adversaire très rapidement par l’intermédiaire de Mateo Retegui (13e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Genoa 25 21 -3 6 7 8 22 25 20 Salernitana 12 21 -24 2 6 13 18 42

L’équipe génoise prenait même les devant à la sortie des vestiaires. Albert Gudmundsson inscrivait son pénalty (57e). Son 4e but en un mois. Malgré la possession et 11 tirs tentés, les coéquipiers d’Antonio Candreva enchaînaient une troisième défaite consécutive en Serie A. Toujours dernier, ils laissent filer Empoli, vainqueur 3-0 de Monza dans l’après-midi. De son côté, le Genoa continue sa belle remontée au classement. Les Liguriens se trouvent désormais 11e.