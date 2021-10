OM : Mattéo Guendouzi évoque ses retrouvailles avec le PSG

La suite après cette publicité

Mattéo Guendouzi a fait son retour en Ligue 1 cet été. Prêté la saison passée au Hertha Berlin, Arsenal l’a cette fois envoyé à l’Olympique de Marseille, avec une option d’achat d’environ 10 M€. Cette saison, il retrouvera donc le Paris Saint-Germain, chez qui il a évolué en équipe de jeune jusqu’en 2014 avant de rejoindre Lorient. Même s’il a déjà affronté le PSG avec les Merlus, le faire sous les couleurs de l’OM sera une autre histoire (le 24 octobre prochain à 20h45). Dans une interview accordée à Onze Mondial, Guendouzi s’est exprimé sur ces retrouvailles.

« Avant de signer, je savais qu’on allait me faire une remarque concernant mon passage au PSG », a-t-il déclaré. « Je savais qu’on allait me parler de ça. Tu sais, je suis né à Poissy et j’ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Quand tu es enfant, tu prends ta licence dans le club de la ville où tu habites. Et dans ma ville, c’était le PSG. J’ai donc logiquement signé au PSG parce que c’était le club de ma ville. On m’a posé des questions à ce sujet. Donc oui, j’ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français, et je suis très heureux. Là, tu me parles du Classico, tu sais, je n’attends pas un match en particulier avec impatience. Chaque semaine, j’attends le match du week-end avec impatience. Je savais que tu allais me parler de Messi (sourire). Sa venue est bien pour la Ligue 1, c’est beau pour le championnat de France, car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais ce sera un adversaire. Et pour moi, c’est un adversaire comme tous les autres. »

