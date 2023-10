Galatasaray veut prolonger Sacha Boey

Titulaire indiscutable et brillant sous les couleurs de Galatasaray, Sacha Boey (23 ans) est logiquement une cible pour les prochains marchés des transferts. En attendant, RMC Sport affirme, ce jeudi, que le club turc fait tout pour prolonger sa pépite. Et pour cause, avec le portier uruguayen Fernando Muslera, le latéral droit français est le seul joueur à avoir disputé l’intégralité des rencontres disputées cette saison par l’équipe entraînée par Okan Buruk.

Dans cette optique, des discussions seraient actuellement en cours pour une prolongation. Alors que le contrat de l’intéressé court actuellement jusqu’en 2025, les dirigeants de Galatasaray aimeraient le prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2026. Pour le moment, les positions sont éloignées. Boey, qui apprécie Galatasaray, est en pleine réflexion. Il dispose d’autres propositions, notamment de clubs de Premier League et de Bundesliga.