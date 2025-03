FA Cup : MU éliminé à domicile par Fulham

En difficulté au classement de Premier League, Manchester United comptait beaucoup sur cette campagne de FA Cup pour accrocher une place européenne et remporter un titre pour sauver sa saison. Pour les 8es de finale, les Red Devils recevaient Fulham, tombeurs de Wigan Athletic au tour précédent, et n’y arrivaient pas du tout en première mi-temps. À tel point que les Cottagers ouvraient le score grâce à Bassey, bien servi par Muniz (1-0, 45e).

La suite après cette publicité

Les hommes de Ruben Amorim avaient beaucoup de mal à faire la différence, mais ont été sauvés par l’intermédiaire de Fernandes, qui a offert la prolongation à MU (1-1, 71e). Mais là encore, les Mancuniens n’ont pas réussi à faire la différence contre une équipe de Fulham décomplexée et devaient donc passer par la séance de tirs au but. Mais grâce un arrêt de Lindelof sur le 4e tir au but, puis sur Zirkzee, Fulham s’est qualifié et prive donc MU d’une place en quarts de finale. La fin de saison sera longue pour Ruben Amorim et les Red Devils.