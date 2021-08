OM, Discipline : Leonardo Balerdi manquera deux matches

Comme chaque mercredi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel devait se pencher sur les derniers matches de Ligue 1 et Ligue 2. Et le verdict vient de tomber. Expulsé dimanche soir face à Bordeaux (2-2), le défenseur de l'OM Leonardo Balerdi a écopé de deux matches de suspension. Jorge Sampaoli devra donc faire sans lui à Nice ce week-end et lors de la réception de Saint-Etienne la semaine prochaine.

Concernant les autres joueurs expulsés il y a quelques jours, la LFP a infligé un match de suspension à Maxwel Cornet (OL), Alexander Djiku (RCSA) et Issa Kaboré (ESTAC). En Ligue 2, le Grenoblois Manuel De Iriondo a notamment reçu deux matches de suspension dont un avec sursis.

Les décisions du 18 août 2021 :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension

Leonardo BALERDI (Olympique de Marseille)

Un match de suspension

Maxwel CORNET (Olympique Lyonnais)

Alexander DJIKU (RC Strasbourg Alsace)

Issa KABORE (ESTAC Troyes)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Manuel DE IRIONDO (Grenoble Foot 38)

Un match de suspension

Giovanni HAAG (AS Nancy Lorraine)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 24 août 2021 à 0h00.

Emeric DUDOUIT (USL Dunkerque)

Lassine SINAYOKO (AJ Auxerre)

Cheick-Omar TRAORE (Dijon FCO)

3ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – Toulouse FC du 7 août 2021 Comportement à la mi-temps de M. Joel LOPEZ, vice-président du Pau FC Trois matchs de suspension, dont un match par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 24 août 2021 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.