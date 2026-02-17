LdC : mené 2-0, le PSG renverse Monaco grâce à un Désiré Doué XXL

Parisiens et Monégasques avaient rendez-vous ce mardi à 21h pour le match aller du barrage de Ligue des Champions. Champions d’Europe en titre éjectés du top 8 lors de la dernière journée de la phase de ligue, les joueurs de Luis Enrique étaient dans l’obligation de se rattraper, notamment après leur défaite à Rennes (1-3). Pour ce faire, leur coach espagnol alignait une équipe type en 4-3-3, avec Désiré Doué sur le banc, Matvey Safonov titularisé pour la cinquième fois consécutive et un Ousmane Dembélé bien présent malgré des doutes suite à une gêne ressentie à l’entraînement. En face, Sébastien Pocognoli devait composer avec un grand nombre de blessés (Dier, Fati, Hradecky, Kehrer, Mawissa, Minamino, Ouattara, Pogba et Salisu), mais alignait un 4-2-3-1 avec la recrue hivernale Simon Adingra. Malgré leur statut de tenants du titre, les Parisiens ne partaient pas avec les faveurs des statistiques puisqu’ils ont rarement brillé sur le Rocher. Depuis 2020, Monaco s’est en effet imposé à quatre reprises, contre une seule victoire pour les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

La Principauté ne réussit pas au PSG et cette tendance s’est confirmée au bout de 57 secondes de jeu. Le temps que Mendes rate sa relance et que Golovin centre pour un Balogun seul au deuxième poteau (1-0, 1e). Abandonné par sa défense, Safonov n’a rien pu faire. Cueillis à froid, les Parisiens ont vécu une entame de match cauchemardesque. Comme souvent, ils monopolisaient la balle, mais ne trouvaient pas la faille, à l’image de ces tentatives signées Kvaratskhelia (13e) et Neves (15e). Pire, Monaco n’avait que 15% de possession de balle, mais réussissait à faire le break. Lancé en profondeur, Balogun distançait Marquinhos pour s’offrir un doublé (2-0, 18e). Sonné, le PSG n’en avait pas terminé avec ses soucis. Après un penalty raté par Vitinha (22e), Dembélé sortait sur blessure, remplacé par Désiré Doué (26e). Une sortie qui fera sûrement jaser puisque le Ballon d’Or 2025 était déjà incertain la veille du match. Pourquoi Luis Enrique a-t-il pris ce risque lors du match aller ?

Doué, une entrée remarquée

Ce coup du sort marquait paradoxalement un tournant du match. Remplaçant au coup d’envoi et pointé du doigt avant la rencontre, Doué a su répondre. Sur son premier ballon, l’ancien Rennais réduisait l’écart d’une frappe du gauche (2-1, 29e). L’occasion pour lui de célébrer son but en se cachant les oreilles… Et juste avant la pause, c’est sa frappe du droit à l’entrée de la surface qui obligea Kohn à repousser le ballon sur Hakimi pour le but du 2-2 (41e). Une belle façon de faire taire les critiques après la débâcle à Rennes. À la mi-temps, Paris avait rattrapé le coup et ce n’était que justice au vu de sa domination. Au retour de vestiaires, nouveau coup du sort. Auteur d’un gros tacle sur la jambe de Vitinha, Golovin a rapidement laissé ses partenaires à dix contre onze. Averti dans un premier temps, le Russe a finalement été exclu après intervention du VAR (47e). Il sera donc suspendu pour le match retour au Parc des Princes dans une semaine.

La suite après cette publicité

En supériorité numérique, les Rouge et Bleu ont logiquement accentué leur domination. Paris a fait le siège du but monégasque, a multiplié les centres, mais ne trouvait personne pour reprendre le cuir. Mais Paris pouvait compter sur son homme du match, Désiré Doué. Visiblement piqué au vif par les critiques d’avant-match, le Golden Boy 2025 était dans tous les bons coups. C’est lui qui a donné deux balles de but à Zaïre-Emery (60e, 62e) et une offrande mal exploitée par Neves (66e). Danger numéro 1 du PSG, Doué s’est finalement fait justice lui-même après une combinaison entre Hakimi, Kvaratskhelia et WZE (2-3, 67e). Un but qui a fait du bien à des Franciliens dominateurs, mais inefficaces jusque-là. Privés de ballons et acculés dans leur moitié de terrain, les hommes de Sébastien Pocognoli ont eu l’opportunité de réagir dans la foulée, mais Matvey Safonov a répondu présent sur une frappe de Denis Zakaria (68e). Deux minutes plus tard, ils ont réclamé un penalty après un centre touché involontairement de la main par Marquinhos, mais l’arbitre n’a pas bronché (70e). Sans surprise, la fin du match a été à sens unique, même si Paris n’a pas réussi pour autant à faire le break malgré deux grosses occasions pour Barcola (81e), Lee (83e) et Vitinha (88e). Mais ce soir, les hommes de Luis Enrique s’en contenteront sans doute. Menés 2-0 après leur entame de match catastrophique, les champions d’Europe ont eu le mérite de réagir en patrons. Tout comme Désiré Doué, auteur d’une réponse cinglante pour ses détracteurs. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite des débats.

Revivez le film du match