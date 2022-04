OL : Tanguy Ndombele juge son retour

Après avoir brillé sous le maillot de l'OL, Tanguy Ndombele a rejoint Tottenham en 2019. Un peu plus de 2 ans 1/2 après son départ, le milieu de terrain a été prêté à Lyon pour engranger du temps de jeu. En conférence de presse ce vendredi, l'international tricolore a jugé son retour.

«Je me sens de mieux en mieux. Dans ce sprint final, j'espère pouvoir apporter le plus possible à l'équipe. J'espère qu'à la fin tout se passera bien. J'aurais préféré qu'on soit mieux classés. Personnellement, je suis assez content. Mais quand les résultats ne sont pas bons, on n'est pas satisfaits collectivement. L'objectif est de gagner les matchs ensemble». L'équipe passe avant tout !