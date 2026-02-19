FC Barcelone : les montants des clauses anti-PSG révélés

Cet hiver, le FC Barcelone n’a rien pu faire face à l’offensive du Paris Saint-Germain sur Dro Fernandez (18 ans). «Il avait une clause et nous n’avons pas réussi à prolonger son contrat à temps. Nous avions conclu un accord avec son agent selon lequel nous nous réunissions pour négocier sa prolongation lorsque le joueur aurait 18 ans. Après cela, les choses se sont précipitées et il n’y a plus rien à dire», confiait récemment Deco, le directeur sportif blaugrana.

De son côté, Luis Enrique ne boudait pas son plaisir d’avoir récupéré un jeune aux qualités techniques certaines, même si le coach parisien a rapidement calmé tous ceux qui pensaient déjà voir Dro Fernandez cartonner avec l’équipe première. «Dro est un joueur de grande qualité, un profil différent. On l’a signé pour quatre, cinq années, pas pour quelques matches. C’est un jeune joueur, il faut suivre son évolution. Je suis content de sa mentalité, mais il n’y a pas de précipitation.»

Dro aurait coûté au moins 25 M€ au PSG

Déçu et agacé d’avoir vu filer une des promesses de la Masia chez un concurrent européen pour un montant légèrement supérieur à celui de la clause libératoire du joueur (6 M€, ndlr), le FC Barcelone a décidé de réagir. Dernièrement, Sport assurait que le plan des dirigeants culés était tout simplement d’augmenter le montant des clauses libératoires de ses jeunes pépites. Ce matin, le quotidien pro-Barça n’en dit un peu plus sur les montants imaginés par les Culés.

Ainsi, tout jeune appelé pour disputer un match de Youth League verra sa clause passer de 6 M€ à 8 M€. Et s’il est convoqué en équipe réserve, le Barça Atlètic, ce montant passera à 10 M€. Ensuite, le montant augmentera encore si un joueur du Barça Atlètic parvient à disputer entre cinq et dix matches avec l’équipe première dirigée par Hansi Flick. Et selon ce nouveau système mis en place, Sport affirme que Dro Fernandez aurait coûté bien plus cher au PSG. Apparu sous les ordres de Flick à cinq reprises, le néo Parisien ne serait pas parti de Catalogne pour 25 M€ au minimum. Une somme qui aurait sans doute refroidi le PSG.